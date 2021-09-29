Шкільні канікули в Україні можуть перенести

Шкільні канікули можуть змістити через різке подорожчання тепла. Найсильніше нові тарифи за опалення відчують на собі жителі малих та середніх міст. Таку думку висловив глава Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко, повідомляє UBR.

Для прикладу експерт навів кілька тарифних рішень міських рад.

Наприклад, говорить він, нові тарифи на теплову енергію КП "Черкаситеплокомуненерго" затвердив місцевий міськвиконком. Тут, за словами Попенка, тариф для населення зріс на 35%. Ціна гігакалорії (Гкал) тепер стала 2034 грн.