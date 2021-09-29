Названі терміни надходження в регіони інноваційних COVID-ліків

Інноваційні ліки для лікування COVID-19 надійдуть у всі регіони України до кінця тижня. Завезти планують вироблені в США Бамланівімаб (Bamlanivimab) та Етесевімаб (Etesevimab).

Про це написав﻿ заступник голови МОЗ Олександр Комарида.

"До кінця цього тижня Бамланівімаб і Етесевімаб мають доїхати до кожної області. Як ними користуватися - прописано в оновленому протоколі лікування ковіду" , - написав Комарида.

Він зазначив, що препарати почали розвозити в регіони минулого тижня.

"Днями Європейська комісія підписала контракт на постачання цих препаратів і рамкову угоду про спільні закупівлі з фармацевтичною компанією Eli Lilly, тобто Європа теж лікуватиме своїх хворих на ковід моноклональними антитілами" , - написав заступник голови МОЗ.

Бамланівімаб та Етесевімаб лікують коронавірус завдяки моноклональним антитілам. Ліки з моноклональними антитілами можна призначати пацієнтам з COVID-19, що не потребують кисню, але належать до групи високого ризику тяжкого перебігу хвороби.