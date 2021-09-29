Apple знову оштрафують за продаж iPhone без зарядки

Відносно Apple ініціювали нове розслідування в Бразилії і готуються виписати штраф, повідомляє Лента.Ру.

Представники бразильського регулятора щодо захисту прав споживачів Procon-SP пригрозили накласти на американську компанію нові штрафні санкції. Причиною для цього є факт продажу iPhone без зарядного адаптера в комплекті. Останній раз Apple карали в рамках подібної справи в березні - сума штрафу склала 10,5 мільйона реалів, або майже 1,9 мільйона доларів. Згідно з місцевими законами, одну і ту ж організацію не можна штрафувати в рамках однієї справи частіше, ніж один раз в шість місяців. У зв'язку з цим регулятор Бразилії може повторити санкції відносно Apple, так як компанія не прислухалася до його рекомендацій.

﻿ "Споживач вже чекає, що він отримає зарядний пристрій разом зі смартфоном", - зауважив виконавчий директор Procon-SP Фернандо Капес .

Apple заявляє на своєму сайті, що в комплекті зі смартфонами відсутня зарядний пристрій, проте в організації вважають, що цього недостатньо.

Раніше в Procon-SP погрожували покарати Samsung за продаж своїх смартфонів без зарядника. Однак до штрафу в результаті не дійшла, тому що представники корейської компанії пообіцяли надавати безкоштовний адаптер кожному, хто звернеться в компанію споживачеві.

У червні Apple змусили через суд надіслати безкоштовний зарядник власниці iPhone з Бразилії. За словами журналістів, рішення суду створює прецедент, згідно з яким мільйони користувачів iPhone зможуть подати аналогічний позов на корпорацію Тіма Кука в Бразилії.