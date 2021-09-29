Найдоступніші кросовери в Україні в 2021 році

Сегмент компактних і субкомпактних кросоверів останні десять років залишається самим динамічно зростаючим сектором авторинку в Україні. На нього припадає більше половини «первинки» - сегмента первинних реєстрацій легкових автомобілів. І якщо в 2010-му пропозицію обмежувалося дюжиною моделей субкомпактов, то сьогодні їх більше сорока, повідомляє The Page.

Наслідком високої конкуренції на ринку стала поява прошарку паркетників за ціною гаджетів - топових комп'ютерів і фотоапаратів.

Chery Tiggo 2, 290,376 тис. грн Lada XRAY, 299,300 тис. грн Renault Sandero Stepway, 338,300 тис. грн Lada Niva, 339,450 тис. грн JAC S2, 349,800 тис. грн

Chery Tiggo 2 - найдоступніший кросовер українського ринку. Фото: Chery

Chery Tiggo 2

Зазвичай рейтинг «бюджетних паркетників» очолює морально застаріла продукція тольяттінського автозаводу, але не цього разу. Завдяки аукціонною ціною price-лідером нашого хіт-параду став Tiggo 2. У той час як інші автомобілі за «ковідний» рік подорожчали на 10-15%, «двійку» сьогодні можна придбати навіть дешевше, ніж в 2020-му. Тоді за неї в базовій комплектації просили на 7,4 тис. грн більше. І це при тому, що Tiggo 2 - один з найсучасніших кросоверів в класі B SUV. Крім того, у «двійки» вельми місткий салон, найбагатша базова комплектація серед всіх моделей огляду і рекордно тривала фірмова гарантія. Мінусів теж вистачає. Тут і чисто китайська ергономіка, і привід тільки на одну вісь при чисто легкових ходах підвіски. Плюс скепсис українських покупців щодо автомобілів Made in China взагалі і Chery зокрема, пов'язаних з низькоякісним металопрокатом та виробничої культурою.

Lada XRAY - єдиний кросовер з огляду, що збирається в Україні. Фото: Lada

Lada XRAY Classic

Як і Tiggo, XRAY з великою натяжкою можна назвати кросовером. Це звичайний міський хетчбек з обов'язковою для паркетного жанру атрибутикою - збільшеним кліренсом, рейлингами на даху, обвісом по периметру кузова з нефарбованого пластика і т. Д. Ні повнопривідної трансмісії, ні особливих оффроадних режимів у XRAY немає. По суті, перед нами хетчбек Sandero Stepway в тольяттинской упаковці. Плюс такої родоводу - доступ до технологічних засіках альянсу Renault-Nissan. Мінуси для «лад» традиційні - низька якість збірки, посередня ергономіка і застарілі стандарти активної безпеки. З 2019 року випуск XRAY локалізований на ЗАЗі, паралельно з іншими вазовским моделями, оснащується 1,6-літровими моторами і 5МКП.

106-сильний XRAY в базовому виконанні Classic обійдеться в 299,3 тис. грн. Що відчутно дорожче, ніж в Росії, звідки в Запоріжжі надходять машинокомплекти.

Як випливає з назви, Renault Sandero Stepway - паркетна версія Sandero. Фото: Renault

Renault Sandero Stepway

Єдиний надійний автомобіль в нашому огляді. Втім, паркетна версія Sandero, як і сам першоджерело, конструктивно настільки прості, що погано збирати їх не виходить навіть у румунських колег ЗАЗу. Застава відмінного співвідношення «ціна-якість» - не тільки в максимальній простоті застарілої конструкції, але і найширшої уніфікації з іншими моделями Renault. Оскільки Sandero створювався для ринків країн, що розвиваються, у нього немає нічого зайвого - тільки те, що необхідно транспортному засобу для пересування з точки А в точку Б. Французи просять за свій 0,9-літровий псевдокроссовер з 5-ступінчастою МКП в базовій версії Life + 338,3 тис. грн за програмою Renault Bonus і 368,3 про акцизну ціною. Версія з 5-ступінчастою роботизованою коробкою обійдеться в 366,4 тис. грн і 396,4 тис. грн відповідно.

Lada Niva їде тим краще, чим гірше стан доріг. Фото: Lada

Lada Niva

Це найсерйозніший позашляховик на ринку України. Більш-менш рівним йому в плані прохідності можна назвати тільки в два рази дорожчий Suzuki Jimny. Lada Niva - пряма спадкоємиця тієї самої радянської «ниви», яка в кінці 70-х підірвала ринок Європи. Зовні вона змінилася куди більше, ніж концептуально, а проблеми з надійністю і зовсім залишилися на колишньому рівні. Але покупці «нив» прощають їм всі огріхи - від древньої ергономіки до настільки ж застарілих 8-клапанних двигунів - все заради феноменальною прохідності. Постійний повний привід, помножений на двоступеневу роздавальну коробку, і міжосьовий блокується диференціал, і кондова підвіска - кращого позашляховика за ці гроші просто не знайти. Сьогодні дилери просять за 1,7-літрову 80-сильну «ниву» в базовому оснащенні Classic 339,4 тис.грн.

JAC S2 - класичний приклад кросовера, створеного на базі малолітражки. Фото: JAC

JAC S2

Все сказане про Chery Tiggo 2 в повній мірі відноситься і до S2. Тут так само мінімум позашляхового арсеналу при модною зовнішності і багатому оснащенні. Силовий агрегат теж стандартний для класу: 1,5-літрова бензинова «четвірка» і 5-ступінчаста коробка передач. У базовому виконанні 113-сильний паркетник обійдеться мінімум в 349,8 тис. грн. А ось версія з варіатором - Intelligent - вже в 394,5 грн.