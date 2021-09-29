Найдоступніші кросовери в Україні в 2021 році

Сегмент компактних і субкомпактних кросоверів останні десять років залишається самим динамічно зростаючим сектором авторинку в Україні. На нього припадає більше половини «первинки» - сегмента первинних реєстрацій легкових автомобілів. І якщо в 2010-му пропозицію обмежувалося дюжиною моделей субкомпактов, то сьогодні їх більше сорока, повідомляє The Page.

Наслідком високої конкуренції на ринку стала поява прошарку паркетників за ціною гаджетів - топових комп'ютерів і фотоапаратів.

  1. Chery Tiggo 2, 290,376 тис. грн
  2. Lada XRAY, 299,300 тис. грн
  3. Renault Sandero Stepway, 338,300 тис. грн
  4. Lada Niva, 339,450 тис. грн
  5. JAC S2, 349,800 тис. грн

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Chery Tiggo 2 - найдоступніший кросовер українського ринку. Фото: Chery

Chery Tiggo 2

Зазвичай рейтинг «бюджетних паркетників» очолює морально застаріла продукція тольяттінського автозаводу, але не цього разу. Завдяки аукціонною ціною price-лідером нашого хіт-параду став Tiggo 2. У той час як інші автомобілі за «ковідний» рік подорожчали на 10-15%, «двійку» сьогодні можна придбати навіть дешевше, ніж в 2020-му. Тоді за неї в базовій комплектації просили на 7,4 тис. грн більше. І це при тому, що Tiggo 2 - один з найсучасніших кросоверів в класі B SUV. Крім того, у «двійки» вельми місткий салон, найбагатша базова комплектація серед всіх моделей огляду і рекордно тривала фірмова гарантія. Мінусів теж вистачає. Тут і чисто китайська ергономіка, і привід тільки на одну вісь при чисто легкових ходах підвіски. Плюс скепсис українських покупців щодо автомобілів Made in China взагалі і Chery зокрема, пов'язаних з низькоякісним металопрокатом та виробничої культурою.

Lada XRAY - єдиний кросовер з огляду, що збирається в Україні. Фото: Lada
Lada XRAY - єдиний кросовер з огляду, що збирається в Україні. Фото: Lada

Lada XRAY Classic

Як і Tiggo, XRAY з великою натяжкою можна назвати кросовером. Це звичайний міський хетчбек з обов'язковою для паркетного жанру атрибутикою - збільшеним кліренсом, рейлингами на даху, обвісом по периметру кузова з нефарбованого пластика і т. Д. Ні повнопривідної трансмісії, ні особливих оффроадних режимів у XRAY немає. По суті, перед нами хетчбек Sandero Stepway в тольяттинской упаковці. Плюс такої родоводу - доступ до технологічних засіках альянсу Renault-Nissan. Мінуси для «лад» традиційні - низька якість збірки, посередня ергономіка і застарілі стандарти активної безпеки. З 2019 року випуск XRAY локалізований на ЗАЗі, паралельно з іншими вазовским моделями, оснащується 1,6-літровими моторами і 5МКП.

106-сильний XRAY в базовому виконанні Classic обійдеться в 299,3 тис. грн. Що відчутно дорожче, ніж в Росії, звідки в Запоріжжі надходять машинокомплекти.

Як випливає з назви, Renault Sandero Stepway - паркетна версія Sandero. Фото: Renault
Як випливає з назви, Renault Sandero Stepway - паркетна версія Sandero. Фото: Renault

Renault Sandero Stepway

Єдиний надійний автомобіль в нашому огляді. Втім, паркетна версія Sandero, як і сам першоджерело, конструктивно настільки прості, що погано збирати їх не виходить навіть у румунських колег ЗАЗу. Застава відмінного співвідношення «ціна-якість» - не тільки в максимальній простоті застарілої конструкції, але і найширшої уніфікації з іншими моделями Renault. Оскільки Sandero створювався для ринків країн, що розвиваються, у нього немає нічого зайвого - тільки те, що необхідно транспортному засобу для пересування з точки А в точку Б. Французи просять за свій 0,9-літровий псевдокроссовер з 5-ступінчастою МКП в базовій версії Life + 338,3 тис. грн за програмою Renault Bonus і 368,3 про акцизну ціною. Версія з 5-ступінчастою роботизованою коробкою обійдеться в 366,4 тис. грн і 396,4 тис. грн відповідно.

Lada Niva їде тим краще, чим гірше стан доріг. Фото: Lada
Lada Niva їде тим краще, чим гірше стан доріг. Фото: Lada

Lada Niva

Це найсерйозніший позашляховик на ринку України. Більш-менш рівним йому в плані прохідності можна назвати тільки в два рази дорожчий Suzuki Jimny. Lada Niva - пряма спадкоємиця тієї самої радянської «ниви», яка в кінці 70-х підірвала ринок Європи. Зовні вона змінилася куди більше, ніж концептуально, а проблеми з надійністю і зовсім залишилися на колишньому рівні. Але покупці «нив» прощають їм всі огріхи - від древньої ергономіки до настільки ж застарілих 8-клапанних двигунів - все заради феноменальною прохідності. Постійний повний привід, помножений на двоступеневу роздавальну коробку, і міжосьовий блокується диференціал, і кондова підвіска - кращого позашляховика за ці гроші просто не знайти. Сьогодні дилери просять за 1,7-літрову 80-сильну «ниву» в базовому оснащенні Classic 339,4 тис.грн.

JAC S2 - класичний приклад кросовера, створеного на базі малолітражки. Фото: JAC
JAC S2 - класичний приклад кросовера, створеного на базі малолітражки. Фото: JAC

JAC S2

Все сказане про Chery Tiggo 2 в повній мірі відноситься і до S2. Тут так само мінімум позашляхового арсеналу при модною зовнішності і багатому оснащенні. Силовий агрегат теж стандартний для класу: 1,5-літрова бензинова «четвірка» і 5-ступінчаста коробка передач. У базовому виконанні 113-сильний паркетник обійдеться мінімум в 349,8 тис. грн. А ось версія з варіатором - Intelligent - вже в 394,5 грн.

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