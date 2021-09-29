Борги за комуналку: число проваджень збільшилося на третину

В Україні в серпні число боргів за комуналку досягло 450,7 тис., хоча ще рік тому ця цифра була на рівні 294,7 тис., тобто в півтора рази меншою. В результаті на третину злетіла і кількість виробництв щодо стягнення боргів, повідомляє Обозреватель.

У тих, хто не оплачує комунальні послуги, арештовують банківські рахунки, забирають майно і продають його на аукціонах.

За даними Opendatabot, у всьому реєстрі боржників 7% займають ті, хто вчасно не заплатив за комунальні послуги. Станом на серпень загальна заборгованість досягла 64,4 млрд грн. Традиційно найбільший мінус – по боргах за газ (23,7 млрд грн). За опалення і гарячу воду – 20,3 млрд, а за електроенергію – 7,1 млрд грн.

Скільки українців накопичили борги за комуналку. Джерело: Opendatabot

Як карають за борги по комуналці

В Україні діє спрощена процедура стягнення боргів за комуналку. У суді такі справи розглядають без присутності сторін. Якщо суд зобов'язав вас заплатити за рахунками (а це відбувається практично у всіх випадків, окрім неправильно нарахованих сум), а ви відмовляєтеся, дані вносять до реєстру боржників.

Далі виконавча служба починає виробництво. Вони можуть:

заарештувати всі ваші банківські рахунки;

заарештувати автомобіль, інше майно;

забрати меблі, одяг, техніку (крім необхідного мінімуму);

майно продадуть на відкритих торгах, а отримані гроші підуть на сплату боргів.

Українці накопичують борги за комуналку. Джерело: Opendatabot

За що українці не платять. Джерело: Opendatabot

Боржники також не можуть виїжджати за кордон, укладати договори купівлі-продаж у нотаріуса і т.д. Всі ці обмеження будуть діяти, поки не погасити заборгованість.