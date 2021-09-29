Разумков залишиться у політиці в разі відкликання з посади спікера ВР

Дмитро Разумков планує залишатися в політиці у разі його відкликання з посади Голови Верховної Ради, повідомляє Укрінформ.

Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

"100% (бажаю залишитися в політиці — ред.). Мені подобається моя робота і в якості народного депутата, і в якості голови Верховної Ради. Я буду працювати. Я залишуся в політиці і буду далі рухатися. Я точно буду рухатися далі, тому що ми не виконали ще тих обіцянок, які давали у 2019 році" , - зауважив спікер.

Він наголосив, що продовжуватиме політичну діяльність попри можливу протидію опонентів. Водночас Разумков не конкретизував, хто йому може перешкоджати.