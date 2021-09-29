Звинувачення КМДА в корупції: Кличко найняв адвокатів

Київська влада звернулася до юридичної компанії з пропозицією проаналізувати та дати юридичну оцінку звинуваченням у корупції, які в останні місяці пред'являють чиновникам КМДА. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє Вести.

"Місто хоче, щоб ці факти були оцінені незалежними фахівцями з метою подальшого р﻿еагування. Нам украй важливо, щоб була оприлюднена об'єктивна інформація, а не маніпуляції, які відбуваються останнім часом", - заявив мер.

Кличко відзначає, що масові обшуки в департаментах КМДА не лише позбавляють можливості нормально працювати, а й є системним тиском на столичну владу.