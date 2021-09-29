Звинувачення КМДА в корупції: Кличко найняв адвокатів
Київська влада звернулася до юридичної компанії з пропозицією проаналізувати та дати юридичну оцінку звинуваченням у корупції, які в останні місяці пред'являють чиновникам КМДА. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє Вести.
"Місто хоче, щоб ці факти були оцінені незалежними фахівцями з метою подальшого реагування. Нам украй важливо, щоб була оприлюднена об'єктивна інформація, а не маніпуляції, які відбуваються останнім часом", - заявив мер.
Кличко відзначає, що масові обшуки в департаментах КМДА не лише позбавляють можливості нормально працювати, а й є системним тиском на столичну владу.
"Ці дії спрямовані на дискредитацію столичної влади та мене особисто й на створення перешкод для втілення важливих для міста та киян проєктів. І робиться це з однією метою - зганьбити мою репутацію та створити основу, щоб, усупереч Конституції, призначити головою КМДА залітного ставленика, а не того, кого обрали кияни", - підкреслив Кличко.