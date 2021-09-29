Зеленська вразила вбранням з яскравим принтом

Перша леді України Олена Зеленська з'явилася на публіці в діловому костюмі і блузці з яскравим принтом. Також вона зробила ніжний макіяж і укладку, повідомляє Обозреватель.

У такому образі дружина президента презентувала електронний "Довідник безбар'єрності". Відповідні фото Зеленська опублікувала на сторінці в Instagram(щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Перша леді вийшла в світ у стриманому костюмі темно-синього кольору, що складається з піджака і брюк прямого крою. Під низ вона одягла блузку з асиметричним жовтим принтом.

Джерело: instagram.com/olenazelenska_official