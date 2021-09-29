Москва обіцяє відповідь YouTube і німецьким ЗМІ через блокування RT

Міністерство закордонних справ Росії вирішило звернутися до "компетентних відомств Російської Федерації" з пропозицією розробити та ухвалити відповідні заходи щодо відеосервісу YouTube і німецьких засобів інформації, повідомляє Радіо Свобода.

Заява МЗС опублікована після того, як адміністрація YouTube заблокувала канал німецької редакції RT – RT DE, а також другий канал – Der Fehlende Part (DFP) "без можливості відновлення".

Блокування RT DE російське МЗС назвало "безпрецедентною інформаційною агресією" з боку YouTube, яка була здійснена "при очевидному потуранні, а то й за наполяганням німецької сторони".

На думку російського міністерства, блокування двох каналів є "очевидним проявом цензури і придушенням свободи вираження думок".

Про блокування двох німецькомовних проєктів RT стало відомо ввечері 28 вересня.

Телеканал RT входить до медіахолдингу "Росія сьогодні", основний напрямок якого – російські новини та пропаганда російських наративів для інших країн.

Copyright © 2021 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода