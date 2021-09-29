У перехворілих COVID-19 симптоми можуть проявлятися ще півроку, - The Guardian

Кожна третя людина, яка перехворіла на коронавірус, відчуває хоча б один симптом тривалого перебігу хвороби. Симптоми можуть проявлятся протягом трьох-шести місяців після хвороби, повідомляє РБК-Україна.

Вчені з Оксфордського університету, Національного інституту медичних досліджень (NIHR) та Оксфордського центру біомедичних досліджень здоров'я (BRC) провели дослідження. Вони залучили понад 270 тисяч осіб, які перехворіли коронавірусом в США.

Результати дослідження показали, що у 37% пацієнтів був хоча б один тривалий симптом COVID-19, діагностований через три-шість місяців після зараження.

Найбільш частими симптомами були:

проблеми з диханням,

абдомінальні симптоми,

утома,

біль,

занепокоєння,

депресія.

Автор: Інна Собора