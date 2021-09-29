У Мінську заявили, що айтішника Зельцера застрелили на законних підставах

У Генеральній прокуратурі Білорусі провели перевірку за фактом застосування силовиками вогнепальної зброї, в результаті чого загинули дві людини - відомий IT-фахівець Андрій Зельцер і співробітник КДБ, повідомляє Страна UA.

Про це повідомляє Генеральна прокуратура Білорусі.

Було встановлено, що мінчанин підозрювався у скоєнні злочинів, які пов'язані з тероризмом. Коли до нього прийшли правоохоронці і вимагали відкрити двері, він не виконав їх наказ.

"Після чого правоохоронці на законних підставах зламали двері й увійшли у квартиру. Там підозрюваний двічі вистрілив у співробітників КДБ з вогнепальної зброї, заподіявши одному з вартових закону вогнепальне поранення, що спричинило смерть" , - сказано в повідомленні.

Після цього співробітники КДБ застосували вогнепальну зброю і завдали чоловікові смертельні поранення. Їх дії прокуратура визнала виправданими.