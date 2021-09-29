СБУ завершила розслідування "справи Семенченка"

Слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо дев’яти осіб, серед яких – колишній народний депутат України Семен Семенченко, повідомляє СБУ.

Провадження велося одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 2, ч. 3 ст. 260 (створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності); ч. 2 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами); ч. 2 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

Усі фігуранти кримінального провадження мають різні ступені причетності до вказаних правопорушень і наразі ознайомлюються із матеріалами розслідування.