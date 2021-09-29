Чехія купить у Ізраїлю ракет на півмільярда євро

Уряд Чехії затвердив у понеділок купівлю в Ізраїлю до 2026 року чотирьох батарей системи протиповітряної оборони Spyder для заміни застарілої зброї радянського виробництва.﻿ Про це, посилаючись на Czech Ra﻿﻿dio, повідомляє Европейская правда.

На основі міжурядової двосторонньої угоди для армії Чехії буде придбано 4 зенітно-ракетних комплекси Spyder, розроблені ізраїльськими компаніями Rafael Advanced Defense Systems і Israel Aerospace Industries.

Про схвалення закупівлі повідомив голова оборонного відомства Любомир Метнар. Він привітав цю покупку як крок до позбавлення від систем 1970-х років радянського виробництва, що "не відповідають сучасним стандартам протиповітряної оборони" .

Загальна вартість контракту складає 13,7 млрд крон (537,3 мільйона євро).

Комплекси Spyder у варіанті ближнього радіусу дії призначені для захисту від ударів з повітря, завданих з літаків, дронів, вертольотів або ракет з пласкою траєкторією.

Чехія прагне модернізувати свою військову техніку та ще більше зміцнити зв’язки з Ізраїлем, який уже є її близьким союзником.