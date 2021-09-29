Чехія купить у Ізраїлю ракет на півмільярда євро
Уряд Чехії затвердив у понеділок купівлю в Ізраїлю до 2026 року чотирьох батарей системи протиповітряної оборони Spyder для заміни застарілої зброї радянського виробництва. Про це, посилаючись на Czech Radio, повідомляє Европейская правда.
На основі міжурядової двосторонньої угоди для армії Чехії буде придбано 4 зенітно-ракетних комплекси Spyder, розроблені ізраїльськими компаніями Rafael Advanced Defense Systems і Israel Aerospace Industries.
Про схвалення закупівлі повідомив голова оборонного відомства Любомир Метнар. Він привітав цю покупку як крок до позбавлення від систем 1970-х років радянського виробництва, що
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"не відповідають сучасним стандартам протиповітряної оборони"
Загальна вартість контракту складає 13,7 млрд крон (537,3 мільйона євро).
Комплекси Spyder у варіанті ближнього радіусу дії призначені для захисту від ударів з повітря, завданих з літаків, дронів, вертольотів або ракет з пласкою траєкторією.
Чехія прагне модернізувати свою військову техніку та ще більше зміцнити зв’язки з Ізраїлем, який уже є її близьким союзником.