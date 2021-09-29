Лазебна відзвітувала про підвищення всіх страхових пенсій

Для 10,3 млн пенсіонерів в 2021 році були підвищені всі страхові пенсії, проінформувала голова Мінсоцполітики Марина Лазебна під час прес-конференції, повідомляє UBR.

Цьому сприяло декілька факторів:

з 1 березня пенсії зросли в результаті індексації;

з 1 липня - через підвищення прожиткового мінімуму і встановлення доплати до пенсій, що не індексувалися протягом попередніх двох років.

"З 1 липня до 2 тис. грн ми підвищили військовим пенсії, які не збільшувалися з 2018 року. А ще на 2000-2500 грн зросли пенсії людям з інвалідністю, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС", - зазначила чиновниця.

Зазначено, що з 1 жовтня доплати до пенсій отримуватимуть люди у віковій категорії 75-80 років. А з 1 грудня зростуть пенсійні виплати в зв'язку з ростом прожиткового мінімуму. Так, через збільшення мінімальної зарплати до 6500 грн мінімальна пенсія для українців у віці 65+ і повним страховим стажем (для жінок - 30 років і 35 - для чоловіків) збільшиться до 2600 грн.

Зараз середня пенсія - 3867 грн. Це більше на 25%, ніж 1,5 роки тому.

За словами Лазебної, в результаті поетапних підвищень для 2 млн 300 тис. пенсіонерів пенсії вже перевищили 2 тис. грн.

Вона також сказала, що вже з середини 2022 року пенсій менше 2 тис. грн в Україні не буде.

Число пенсіонерів, які отримують пенсію від 3 до 4 тис. грн, зросло на 50%, а тих, чиї пенсії від 4 до 5 тис. грн - на 40%.

До того ж влада запланувала послідовне підвищення пенсій на 2022 рік.

Так, мінімальна пенсія у людини у віці 70+ зі страховим стажем (35 років у чоловіків і 30 років у жінок) буде - 3 тис. грн.

З 1 березня відбудеться індексація пенсій, і, як сподівається міністр, вона пройде для всіх пенсіонерів за однаковими правилами.

Лазебна додала, що реалізація програми вікових доплат до пенсій, якою охоплюють людей від 70 років, дає можливість вийти на нову мінімальну пенсійну гарантію.

Зусилля всіх гілок влади повинні бути спрямовані на:

відновлення справедливості у солідарній системі;

введення обов'язкових пенсійних накопичень і стимуляцію розвитку добровільних;

забезпечення для кожної літньої людини доступності необхідних соцпослуг гарантованого обсягу і якості відповідно до її індивідуальних потреб.

Міністр резюмувала, що зараз готується законопроект про реформу системи державних гарантій підтримки доходів непрацездатних осіб.