Зеленський ушанував пам'ять євреїв, загиблих у Бабиному Яру

Сьогодні, о 10 годині ранку президент України Володимир Зеленський узяв участь у меморіальних заходах у Бабиному Яру.

Підходи до пам'ятника "Мінора" були оточені співробітниками Управління держохорони та Нацгвардією.

Про це пише Андрій Павловський .

Люди, що гуляють по парку, були обурені такими обмеженнями. Журналісти також не були допущені і акредитовані на цю подію.

В Офісі президента пообіцяли розіслати відео церемонії по телеканалам.

"Бабин Яр ... Два коротких слова, що звучать, як два коротких пострілу, але несуть в собі довгі і жахливі спогади для кількох поколінь. Тому що вони знають і пам'ятають, що пострілів в Бабиному Яру, на жаль, прозвучало не два, а в сотні, тисячі, в десятки тисяч разів більше ", - висловив свої почуття президент.

Також глава країни повідомив, що сьогодні у всіх школах України відбудеться Національний урок, присвячений 80-й річниці трагедії Бабиного Яру.