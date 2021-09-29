Зеленський ушанував пам'ять євреїв, загиблих у Бабиному Яру
Сьогодні, о 10 годині ранку президент України Володимир Зеленський узяв участь у меморіальних заходах у Бабиному Яру.
Підходи до пам'ятника "Мінора" були оточені співробітниками Управління держохорони та Нацгвардією.
Про це пише Андрій Павловський .
Люди, що гуляють по парку, були обурені такими обмеженнями. Журналісти також не були допущені і акредитовані на цю подію.
В Офісі президента пообіцяли розіслати відео церемонії по телеканалам.
"Бабин Яр ... Два коротких слова, що звучать, як два коротких пострілу, але несуть в собі довгі і жахливі спогади для кількох поколінь. Тому що вони знають і пам'ятають, що пострілів в Бабиному Яру, на жаль, прозвучало не два, а в сотні, тисячі, в десятки тисяч разів більше ", - висловив свої почуття президент.
Також глава країни повідомив, що сьогодні у всіх школах України відбудеться Національний урок, присвячений 80-й річниці трагедії Бабиного Яру.
"Сьогодні, в залежності від віку та виховання, хто раз, а хтось вперше почує ці два страшних слова і ці страшні цифри. Про те, що 80 років тому, 29 вересня 1941 року, нацистські окупанти почали масові страти в урочищі Бабин Яр . Про те, що за два наступні дні вони вбили майже 34 000 чоловік ", - нагадав він.