Електромобілі та гібриди обійшли дизельні автомобілі

Аналітична компанія JATO Europe підвела підсумки продажів автомобілів в Європі за серпень 2021 року. Гібриди та електромобілі обійшли дизельні транспортні засоби, повідомляє Автоцентр.

За даними компанії, в звітному періоді на частку електромобілів і гібридів припав 21% від загального числа продажів всіх машин. У числовому еквіваленті це становить 151 737 одиниць. При цьому в серпні було продано 141 635 дизельних автомобілів, що становить 20% ринку. Тобто електрифікованим машинам вдалося перевершити цей вид ТЗ і встановити новий рекорд продажів в Європі.

Автомобілі, що працюють на бензині, як і раніше є лідерами ринку і займають найбільшу частку з продажу. У серпні вона склала 56%. Хоча експерти стверджують, що з кожним роком показники стають нижче. Це говорить про те, що через кілька років електромобілі та гібриди можуть перетягнути на себе всю увагу покупців і стати самим затребуваним видом транспорту.

Якщо з січня по серпень 2020 року в Європі було продано 158 300 електрифікованих автомобілів, то за цей же період поточного року реалізували 1,32 млн одиниць EV і PHEV. Найбільш затребуваною моделлю став електричний хетчбек Volkswagen ID.3. Друге місце в рейтингу дісталося Tesla Model 3, а третє - VW ID.4. Що стосується гібридів, то тут автомобілісти віддавали переваги Ford Kuga, Mercedes GLC і BMW 3 серії.

Якщо оцінювати ринок в загальному, то за місяць на облік поставили 713 714 одиниць нових автомобілів. Даний показник на 18% менше, ніж роком раніше і на 33% нижче, ніж в 2019 році. Незважаючи на вагомі цифри, цей результат виявився гіршим з 2014 року. Ймовірно, це пов'язано з дефіцитом напівпровідників і сильною недопоставкой автомобілів дилерам.