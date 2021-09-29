Нові водійські права: що вже змінилося

Постанова Кабміну покликане привести посвідчення у відповідність з європейськими вимогами, повідомляє UBR.

Урядова постанова №1007, що передбачає впровадження єдиного типового посвідчення водія, вже вступило в силу. Зміни покликані привести документ у відповідність з європейськими вимогами, пише прес-служба Головного сервісного центру МВС.

Зокрема, зміни передбачають, що водійське посвідчення матиме нові позначки. Змінюється відображення інформації про обмеження в управлінні автомобілем. Так, замість піктограм (наприклад, окуляри) будуть вказані коди, що використовуються в європейських посвідченнях.

Також нововведення торкнулися і підготовки водіїв. Тепер для одночасного відкриття двох категорій потрібно здавати іспит тільки за вищою (крім B1, B, BE).

Крім того, якщо водія позбавили права керування, а у нього було кілька відкритих категорій, він зможе повернути посвідчення, здавши теоретичний і практичний іспити в сервісному центрі МВС тільки за найвищою категорії. Це можна зробити після закінчення терміну позбавлення.

Крім того, для відкриття нижчої або категорії з причепом (ВЕ, В1Е, РЄ, С1Е, DE, D1E) більше не потрібно надавати документи, що підтверджують навички управління. Для цього буде достатньо водійського посвідчення.

Тепер ще й збільшений до двох років термін дії результату успішної здачі теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС. Але він не може діяти довше, ніж свідоцтво про закінчення автошколи.

Нагадаємо, це ж постанова Кабміну передбачає можливість отримувати водійські посвідчення лише для управління автомобілем з коробкою "автомат".