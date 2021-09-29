СБУ оголосила про підозру "агенту" ФСБ, який вбив українського спецпризначенця

Служба безпеки повідомила про підозру в державній зраді агенту ФСБ РФ, якого підозрюють у вбивстві українського спецпризначенця.

Про це йдеться у повідомленні﻿ СБУ.

"Встановлено, що зловмисник входив до складу так званої "бойової двійки", яка у 2016 році здійснила вбивство українського спецпризначенця на Рівненщині. Підозрюваний приховано переправив з РФ зброю для вчинення злочину" , – заявили в СБУ.

Іншого учасника "групи" затримали ще у 2016 році, його засудили на 12 років.

За даними слідства, двоє громадян України були завербовані представниками ФСБ Росії для виконання розвідувально-диверсійних завдань. Вони збирали інформацію про військовослужбовців ЗСУ та працівників оборонних підприємств, яку потім передавали "кураторам".

"Згодом учасники групи отримали завдання та здійснили вбивство українського офіцера військового підрозділу спецпризначення" , – додали в СБУ.

Триває досудове розслідування.