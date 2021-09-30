Чому необхідно восени їсти інжир

Інжир – дуже корисний та смачний фрукт, який багатий вітамінами та мікроелементами, які вкрай необхідні саме в осінній період авітамінозу. Експерти рекомендують їсти його хоч один раз в день або в кілька днів, також можна додавати в салати, варити варення й робити смачні сендвічі, повідомляє Обозреватель.

Дієтологиня Наталя Самойленко розповіла в Instagram про всі корисні властивості інжиру та пояснила, як правильно та скільки потрібно його їсти.

Найкорисніші властивості інжиру:

1. Сприяє зниженню тиску

Багато хто з нас використовує надмірну кількість солі в щоденному раціоні, інжир допомагає регулювати баланс між калієм та натрієм завдяки тому, що досить багатий першим. Крім того, клітковина в ньому може допомогти вивести надлишок другого.

2. Чи впливає на щільність кісток

Інжир містить кальцій та калій. Ці мікронутрієнти кооперуються та покращують мінеральну структуру кісток.

3. Покращує процес травлення

В інжирі є клітковина, яка допомагає регулювати процес травлення й навіть – усунути проблеми з ним.

Експертка також нагадує, що не варто захоплюватися цим корисним продуктом тим, хто має схильність до алергії. Бо саме в шкірці інжиру є багато фіцина, який може викликати опік.