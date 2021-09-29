Любченко може стати наступним прем'єром – джерела

Олексій Любченко є одним з найімовірніших кандидатів у прем'єр-міністри України. Як повідомили джерела, чинний міністр економіки та віцепрем'єр може замінити Дениса Шмигаля вже незабаром, повідомляє 24 Канал.

Інформація про те, що в уряді Дениса Шмигаля будуть кадрові зміни циркулює вже давно. Ймовірно, що їх і обговорять на засіданні "Слуг народу" у Трускавці.

В уряді Шмигаля прогнозують кадрові зміни

Мовилось про відставку одразу кількох міністрів. Про те, хто під ударом – конкретно не повідомляють. У президентській політсилі зазначили: втрата крісла не загрожує главам Мінцифри, Мінфіну та МОЗ.

Тим часом, у ЗМІ називали кілька ймовірних кандидатів на звільнення. Це – глава Мінсоцполітики Марина Лазебна, віцепрем'єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський та керівник Міністерства захисту довкілля Роман Абрамовський.

Зазначимо, що про можливу відставку самого Шмигаля говорили ще на початку 2021 року. Проте у "Слузі народу" тоді запевнили, що, звісно, колись у відставку Шмигаль піде, проте не зараз.