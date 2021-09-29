Держдеп: Євроатлантичні прагнення – суверенне право України
Євроатлантичні прагнення України – це суверенне право держави, яке не може бути так званою "червоною лінією" для Кремля, повідомляє Цензор.НЕТ.
Про це заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс. Так він прокоментував повідомлення глави МЗС України про "червоних лініях" Путіна щодо України.
"Кожна країна має суверенне право визначати свій власний вибір щодо колективної безпеки. Ми запевняємо в нашій незмінній підтримці суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень України", – підкреслив Прайс.