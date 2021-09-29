Держдеп: Євроатлантичні прагнення – суверенне право України

Євроатлантичні прагнення України – це суверенне право держави, яке не може бути так званою "червоною лінією" для Кремля, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс﻿. Так він прокоментував повідомлення глави МЗС України про "червоних лініях" Путіна щодо України.