Держдеп: Євроатлантичні прагнення – суверенне право України

Держдеп: Євроатлантичні прагнення – суверенне право України
Фото: Рixabay

Євроатлантичні прагнення України – це суверенне право держави, яке не може бути так званою "червоною лінією" для Кремля, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс﻿. Так він прокоментував повідомлення глави МЗС України про "червоних лініях" Путіна щодо України.

"Кожна країна має суверенне право визначати свій власний вибір щодо колективної безпеки. Ми запевняємо в нашій незмінній підтримці суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень України", – підкреслив Прайс.
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