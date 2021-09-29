Байдена звинуватили в м'якості по відношенню до Росії

Політика президента США Джо Байдена по відношенню до Росії виявилася не настільки жорсткою, як він обіцяв. У цьому американського лідера викрив політичний оглядач Джим Джераті у своїй замітці для журналу National Review, повідомляє Лента.Ру.

Журналіст нагадав, що під час передвиборної кампанії 2020 року Байден гарантував безкомпромісні заходи щодо захисту національних інтересів США від російського впливу. Він погрожував президенту Росії Володимиру Путіну, що той відповість за хакерські атаки під час виборів 2016 року.

Однак, за словами Джераті, ні нові санкції проти російських юридичних і фізичних осіб, ні обіцянка розширити підтримку України не продемонстрували жорсткості Байдена. Автор підкреслив, що разом з цими заходами президент відмовився від великого конфлікту з Кремлем і поспішив пом'якшити відносини з Путіним.

Більш того, Байден продовжив дію Договору СНО-3 і перестав перешкоджати реалізації проекту «Північний потік-2». Останнє, на думку Джераті, поставить Європу в залежність від російського газу. Крім того, президент-демократ припинив будівництво нафтопроводу Keystone XL на кордоні США та Канади й розширив поставки нафти з Росії.

Ще одним доказом м'якості Байдена стали переговори з Москвою щодо використання Пентагоном російських баз у Центральній Азії для підвищення ефективності контртерористичних операцій у Афганістані. Джераті звинуватив Білий Дім у недалекоглядності, адже Росія зможе легко отримати секретну інформацію про американську армію на своїх базах, як він вважає.