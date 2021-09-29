Ціна на газ в Європі встановила рекорд

Ціна на газ в ході торгів на біржі ICE рекордно зросла, перевищивши 1050 доларів за тисячу кубометрів, повідомляє "Лента.ру".

Жовтневі ф'ючерси на газ на індексі TTF на піку торгувалися по 85,35 євро за мегават-годину, або по 1050,73 долара за тисячу кубометрів. За даними на 11:55, вартість опустилася до 1020 доларів.

Наприкінці вересня «Газпром» прибрав з розкладу на електронній торговій платформі (ЕТМ) з 27 вересня по 1 жовтня поставки газу в Європу на 2022 рік, хоча до цього протягом вересня пропонував поставки на зиму 2022-2023 років. У 2020 році на майданчику реалізувалося 27 мільярдів кубометрів газу.

27 вересня «Газпром» підписав з Угорщиною 15-річний контракт на поставку 4,5 мільярда кубометрів газу щорічно в обхід України. Будапешт отримає паливо через Сербію і Австрію - 3,5 мільярда і один мільярд кубометрів відповідно. Всього в 2020 році Росія експортувала в Угорщину 8,6 мільярда кубометрів газу.