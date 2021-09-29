Понад 98% померлих від COVID-19 у віці старше 60 років - невакциновані

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що 98.3% померлих від COVID-19 у віці старше 60 років не вакцинувались, а 97% госпіталізованих з COVID-19 серед цієї вікової групи не мають повного курсу вакцинації.

Про це повідомила﻿ пресслужба МОЗ.

«На сьогодні лише 20% українців 60+ вакциновані від COVID-19 принаймні першою дозою, а повністю вакцинованих — 16,6%. Доступ до вакцини вже є в найбільш віддалених куточках України, а мобільна бригада може приїхати до тих, хто не може самостійно пересуватись. Найважливіше — бажання українців захиститись від небезпечного вірусу» , — зазначив заступник міністра головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Люди літнього віку є пріоритетною категорією для вакцинації, адже вони мають вищий ризик важкого перебігу COVID-19, госпіталізації та смерті.

Станом на 28 вересня 2021 року, 82% померлих від COVID-19 за весь період в Україні — люди віком від 60 років.