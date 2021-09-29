Південна Корея почне використання безпілотних аеротаксі

У Південній Кореї мають намір якомога швидше почати масове використання безпілотних літаючих таксі. За наявними даними, тестове комерційне використання планується вже з кінця 2025 року. На думку Міністерства земель, інфраструктури і транспорту це частково допоможе розвантажити дороги столиці - Сеула, повідомляє 3Dnews.

Міністерство поділилося планами запустити масові безпілотні аеротаксі до 2035 року, до цього протягом 10 років будуть реалізуватися тестові проекти, спочатку - з пілотованими варіантами. Після 2025 року в кожне таксі буде сідати «менеджер з безпеки», з 2030 року почнеться тестування з віддаленим керуванням, а повністю автономні польоти почнуться тільки в 2035 році.

Додатково міністерство має намір побудувати вертіпорти у головних транспортних розв'язок Сеула - тут аеротаксі зможуть безпечно злітати і приземлятися вертикально. Також уряд готовий продовжити співпрацю з приватними компаніями для створення необхідної екосистеми для безпілотних повітряних таксі.

За розрахунками місцевих експертів машини будуть літати на висотах 300-600 метрів, дозволяючи пасажирам добиратися до пунктів призначення втричі швидше, ніж вони могли б звичайним автомобілем. Хоча ринок подібного транспорту поки знаходиться в зародковому стані, провідні автовиробники і ТехноГігант все більше інвестують в розвиток подібних безпілотних систем, потенційно дозволяють зайнятим людям уникнути пробок, звичайних для мегаполісів всього світу.

За прогнозами міністерства, глобальний ринок міських літаючих автомобілів досягне до 2040 року обсягу близько 584 мільярдів доларів, а ринок Південної Кореї - 10,4 мільярда.