"Носоріг" і "Стоп-Земля" – в лідерах: премія "Кіноколо-2021" оголосила номінантів

Національна премія кінокритиків "Кіноколо" оголосила претендентів на отримання нагород у 2021 році. Найбільше номінацій зібрали фільми "Носоріг" (Rhino) Олега Сенцова і стрічка Катерини Горностай "Стоп-Земля" (Stop-Zemlia), який отримав гран-прі на ОМКФ 2021, повідомляє 24 Канал.

Лідерами за кількістю номінацій стали створені за підтримки Держкіно стрічка "Стоп-земля" Катерини Горностай (5 номінацій), кримінальна драма "Носоріг" Олега Сенцова (4 номінації), музична драма "Королі репу" Мирослава Латика (3 номінації) та фантастичний детектив "Сторонній" Дмитра Томашпольського (3 номінації).

Переможці будуть оголошені на церемонії нагородження у день відкриття фестивалю "Київський тиждень критики" – 21 жовтня 2021 року.

Номінанти на премію "Кіноколо" у 2021 році

"Найкращий повнометражний ігровий фільм"

"Королі репу" – режисер Мирослав Латик, продюсери Юрій Мінзянов, Дмитро Мінзянов, Влад Ряшин;

"Носоріг" – режисер Олег Сенцов, продюсери Денис Іванов, Олег Сенцов, Даріуш Яблонський, Віолетта Камінська, Ізабела Войчік, Хайно Деккерт, Тіна Бьорнер;

"Стоп-Земля" – режисерка Катерина Горностай, продюсери Віталій Шереметьєв, Віка Хоменко, Наталія Лібет, Ольга Бесхмельниціна;

"Сторонній" – режисер Дмитро Томашпольский, продюсерка Олена Дем’яненко.

"Найкращий короткометражний ігровий фільм"

"Біжи, Таню, біжи" – режисерка та продюсерка Софія Поліщук;

"Папині кросівки" – режисерка Ольга Журба, продюсери Максим Асадчий, Сашко Чубко;

Leopolis Night – режисер Нікон Романченко, продюсери Нікон Романченко, Катерина Горностай;

"20-11-7.mp4" – режисерка Аліна Панасенко, продюсер Філіп Сотниченко.

"Найкращий документальний фільм"

"Земля Івана" – режисер Андрій Лисецький, продюсери Геннадій Кофман, Ольга Бесхмельниціна;

"Національний музей" – режисер Андрій Загданський, продюсер Геннадій Кофман;

"Рози. Фільм-кабаре" – режисерка Ірена Стеценко, продюсери Олександра Кравченко, Олег Соснов;

"Цей дощ ніколи не скінчиться" – режисерка Аліна Горлова, продюсер Максим Наконечний.

"Найкращий анімаційний фільм"

"Глибока вода" – режисерка Анна Дудко, продюсерки Олена Голубєва, Ксенія Єфанова;

"Непотрібні речі" – режисер Дмитро Лісенбарт, продюсер Віталій Хало;

"Тигр блукає поруч" – режисерка Анастасія Фалілеєва, продюсер Михаль Маргуліс;

Papier-mâché – режисерка Анастасія Фалілеєва, продюсер Михаль Маргуліс.

"Відкриття року"

"Із зав’язаними очима" – режисер Тарас Дронь, продюсери Валерія Сочивець, Олександр Берба;

"Рози. Фільм-кабаре" – режисерка Ірена Стеценко, продюсери Олександра Кравченко, Олег Соснов;

"Стоп-Земля" – режисерка Катерина Горностай, продюсери Віталій Шереметьєв, Віка Хоменко, Наталія Лібет, Ольга Бесхмельниціна;

"Я працюю на цвинтарі" – режисер Олексій Тараненко, продюсер Андрій Корнієнко.

"Найкращий режисер/режисерка"

Аліна Горлова – "Цей дощ ніколи не скінчиться";

Катерина Горностай – "Стоп-Земля";

Олег Сенцов – "Носоріг";

Дмитро Томашпольский – "Сторонній".

"Найкращий актор"

Михайло Дзюба – "Королі репу";

Роман Луцький – "Безславні кріпаки";

Віталій Салій – "Я працюю на цвинтарі";

Сергій Філімонов – "Носоріг".

"Найкраща акторка"

Ірма Вітовська – "Між нами";

Марина Кошкіна – "Із зав'язаними очима";

Наталія Половинка – "Мати Апостолів";

Марія Федорченко – "Стоп-Земля".

"Найкращий сценарій фільму" (ігрові повнометражні та ігрові короткометражні фільми)

Катерина Горностай – "Стоп-Земля";

Мирослав Латик, Олексій Комаровський, Роман Магрук – "Королі репу";

Олег Сенцов – "Носоріг";

Дмитро Томашпольский – "Сторонній".

"За досягнення" (українським авторам робіт про українське чи зарубіжне кіно, а також зарубіжним авторам робіт про українське кіно – кінокритикам, кінознавцям, журналістам, кураторам, блогерам тощо)

Наріман Алієв – серія подкастів "Мінкультпривіт", другий сезон;

Андрій Алферов – "Польоти уві сні та наяву. Виставка";

Станіслав Битюцький, Арсеній Князьков, Станіслав Мензелевський, Анна Онуфрієнко, Олександр Телюк (Довженко-Центр) – "Рейтинг 100 кращих українських фільмів в історії";

Денис Буданов – цифрова архівація національного кінопроцесу: представлення вітчизняних стрічок, кінофестивалів, кінокритичних публікацій у головних кінобазах мережі.

Організаторами премії "Кіноколо" виступають: