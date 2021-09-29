У Львівській області перекинувся автобус: є постраждалі

На трасі Львів - Тернопіль 29 вересня відбулося ДТП - легковик влетів в пасажирський автобус. В результаті аварії постраждали 4 людини, повідомляє 24 Канал.

В результаті зіткнення автобус перекинувся / Поліція Львівщини

Зараз медики уточнюють діагнози постраждалих. У свою чергу, правоохоронці встановлюють особисті дані всіх учасників ДТП.

ДТП сталося о 7:50 біля села Тарасівка на трасі Львів - Тернопіль. Водій автомобіля Volkswagen, 32-річний львів'янин, в'їхав в рейсовий автобус сполученням Львів - Липівка. За його кермом знаходився 49-річний житель Львівщини.

В результаті зіткнення автобус перекинувся на бік. Травмувалися троє його пасажирів та пасажир легковика, 35-річний львів'янин.

Слідчі незабаром відкриють кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання, яке буде загрожувати винуватцю ДТП, - до 3 років обмеження волі з позбавленням водійських прав на той самий строк.

Зараз правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити всі обставини аварії і особисті дані її учасників.