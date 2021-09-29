Місячний календар рибалки на жовтень 2021: сприятливі дні

Завдяки цим календарем, можна дізнатися найбільш сприятливі дні для риболовлі в жовтні 2021, а також самі несприятливі - дні коли на риболовлю краще не ходити бо клювання в той час немає, повідомляє ProRybu.

У жовтні температура води стрімко знижується, що по-різному позначається на клюванні риби. Активність хижих представників іхтіофауни зростає. Вони намагаються накопичити якомога більше жиру перед зимою і посилено харчуються. У цей осінній місяць у спінінгіста різко підвищуються шанси на піймання трофейних особин.

Мирні види підводних мешканців з похолоданням води знижують свою харчову активність і зміщуються на більш глибокі ділянки водойми. Така поведінка риби змушує вудильника більш уважно ставитись до налаштування оснащення, вибору прикормки і наживки.

Непогано клюють в жовтні плотва, густера, йорж. В уловах можна зустріти навіть карася, якого можна зловити в теплу сонячну погоду. Короп (сазан) теж може клювати, але тільки в теплих районах. Сом теж не є винятком і може несподівано клюнути. Жор спостерігається у хижаків: окунь, щука, судак. Якщо рибалка знає, де стоїть ця риба і техніку лову її, то він завжди буде з уловом в коші. Наживками можуть бути мотиль, черв'як і опариш. В цей час, риба переходить на корм тваринного походження, хоча деякі види особин можуть ловитися і на рослинні наживки.

Сприятливі та несприятливі дні для риболовлі в жовтні:

Відмінний клювання: 8, 9, 14, 15, 16, 26-28.

Хороший клювання: 10-14, 17, 25, 29.

Слабкий клювання: 1, 2, 18, 22-24, 30-31.

Поганий клювання: 3-7, 19-21.