Електромобіль Lucid Air запустили у серійне виробництво

Компанія Lucid Motors провела церемонію введення в експлуатацію заводу з виробництва електромобілів в Каса-Гранде, штат Арізона. Початок виробництва ознаменувався кількома седанами Lucid Air, які зійшли з конвеєра під час урочистої церемонії, повідомляє 3Dnews.

Запуск виробництва означає, що електричний седан Lucid Motors пройшов сертифікацію безпеки EPA і FMVSS, і вже в кінці жовтня першим покупцям будуть доставлені їх екземпляри Lucid Air. На заводі компанії Advanced Manufacturing Plant (AMP-1) здійснюється не тільки складання електрокарів, але також підготовка основних компонентів силової установки і блоків акумуляторних батарей. Представник компанії зазначив, що повний контроль над проектуванням і виробництвом силових агрегатів є однією з причин того, що преміальний Lucid Air Dream Edition розвиває потужність 1111 кінських сил і забезпечує запас ходу близько 830 км.

Згідно з наявними даними, виробник має намір випустити близько 520 екземплярів преміальної версії Lucid Air Dream Edition, але на цьому ж заводі також будуть випускатися моделі Grand Touring вартістю від $139 тис. Ця модель розвиває потужність близько 800 кінських сил і може проходити без підзарядки до 830 км. Виробництво доступніших версій Touring і Pure буде організовано після отримання ними сертифікатів безпеки EPA.

У 2023 році компанія планує розгорнути на заводі AMP-1 виробництво електричних позашляховиків, які відомі як Project Gravity. Про інші плани Lucid Motors поки вважає за краще не поширюватися. Згідно з наявними даними, в даний час у компанії є близько 13 тис. попередніх замовлень на покупку різних версій седана Air.