Валютний ринок середи: хід торгів

У середу на міжбанківському валютному ринку посилилося протистояння покупців і продавців.

Серед продавців валюти помічені іноземні інвестори; є припущення, що вчора вони все ж таки не встояли і придбали пакет 6-річних ОВДП, і зараз продають валюту для внесення за них оплати. Серед покупців - імпортери, особливо виділяються представники нафто-бензинової групи. Крім того, в зв'язку з тим, що сьогодні очікується велике погашення старих випусків ОВДП на суму 13,3 млрд гривень, трохи пізніше до покупців можуть додатися ті, хто захочуть конвертувати отриману гривню в долар за надвигідним курсом. Ранковий вихід Національного банку з покупкою 5 млн доларів в районі 26,54 гривень нагадав усім, що регулятор пильно спостерігає за ситуацією і не дозволить курсу сильно качнутися ні в одну, ні в іншу сторону. Тому до обіду торгівля стабілізувалася в діапазоні 26,57-26,60 гривень.

Курс готівкового долара в столиці сьогодні коливається в межах 26,63-26,65 гривень. Ближче до обідньої перерви почали з'являтися пропозиції купити оптові суми по 26,62 гривень, але така ціна поки ще рідкість.

Євро на FOREX в середу продовжив зниження і до обідньої перерви встановив новий річний мінімум до американського долара - 1,1655 долара. Готівковий євро за півдня подешевшав на 5 копійок: з ранкових 31,07-31,10 до 31,02-31,05 гривень.

Російський рубль, явно стомлений від різких коливань останніх тижнів, в першій половині дня середи торгується у вузькому діапазоні 72,70-72,90 рублів за долар. Ціни на нафту в світі дещо знизилися, і рублю складніше рости, особливо на тлі сильного зміцнення американського долара. Ціну готівкового рубля в Києві, схоже, «забетонували» на рівні 3,63-3,65 гривні за 10 рублів, вона не змінюється вже другий тиждень.

Також другий тиждень зберігається стабільною і ціна на польський злотий. У столиці його можна купити за 6,78-6,80 гривень.