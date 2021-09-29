До 1 жовтня всі медустанови перейдуть на е-лікарняні - Радуцький

З 1 жовтня оформлення всіх лікарняних буде відбуватися виключно з внесенням даних в електронну систему охорони здоров'я. Про це заявив народний депутат, голова Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

На виплату лікарняних Фонд соціального страхування України витрачає величезні кошти, пише він у своєму телеграм-каналі. За 8 місяців цього року для виплат листків непрацездатності отримано майже 10 млрд грн.

"Співробітники Фонду фізично здатні перевірити не більше 10% лікарняних. Тому "індустрія" продажу фіктивних листків в Україні традиційно досить масштабна", - стверджує Радуцький.

Впровадження електронних лікарняних дозволить більш ефективно боротися з корупцією, вважає він. Електронна система дозволяє перевірити, скільки й кому той чи інший лікар виписав лікарняних листів. Адже кожен документ повинен бути затверджений власної електронним підписом медпрацівника.

Система електронних лікарняних заробила з червня. Попередньо вже з 1 вересня всі медичні установи повинні перейти на оформлення е-лікарняних. Але до початку осені з 3 тисяч закладів в електронній системі змогли працювати тільки 2,2 тисячі.

"Не всім характер ілась ця ідея, і зрозуміло, чому. Але треба віддати належне команді міністра Віктора Ляшко - МОЗ дотиснув впровадження нових правил", - говорить нардеп.

Станом на 27 вересня, 137 000 медичних працівників пройшли онлайн навчання, 2,9 тис. Медустанов уже оформляють електронні лікарняні, з початку роботи системи створені майже 1 млн медичних висновків про непрацездатність.

"Всього 100 лікарень поки не змогли налаштуватися на роботу в нових умовах, але до 1 жовтня є час, щоб "підключити" ці заклади до електронної системи", - написав Радуцький.

Успішне впровадження системи електронних лікарняних, на його думку, - це ще один важливий крок у диджиталізації медицини й реалізації програми Президента paperless, яка передбачає цифровізацію державних послуг усіх рівнів.