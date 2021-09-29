Шмигаль розповів, коли почнеться опалювальний сезон

Місцева влада ухвалить рішення про включення опалення, коли середньодобова температура протягом трьох днів буде менше 8 градусів тепла. Це передбачено законом, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, яке транслювалося на Youtube, повідомляє РБК-Україна.

"Опалення місцева влада включить, як тільки середньодобова температура впаде нижче 8 градусів, як і має бути згідно з законом, і буде триматися так не менше трьох днів" , - сказав він.

За його словами, підготовка до опалювального сезону - на фінішній прямій: "Готовність - понад 90% по всій країні, а деякі міста готові практично на 100%" .

Шмигаль повідомив, що зараз у підземних сховищах України 18,8 млрд кубометрів газу та запевнив, що коштів для додаткової закупівлі газу достатньо.

Автор: Олександр Білоус