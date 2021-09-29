У Євросоюзі порушили питання про зупинку безвізу для України

Кілька країн Європейського Союзу винесли свої оцінки щодо роботи лібералізованого візового режиму з країнами Західних Балкан, Грузії, Молдови та України, повідомляє Радіо Свобода.

Оцінки винесли Австрія, Бельгія, Чехія, Німеччина, Італія та Словаччина. Вони стосувалися четвертого звіту Євросоюзу щодо перебігу послабленого візового режиму з цими країнами, який був оприлюднений в серпні 2021 року.

Австрія не згадує у своїх висновках Україну, але назвала механізм зупинки візового режиму «однозначно ефективним інструментом» та закликала до подальшої оцінки Візовою робочою групою ситуацій, коли країни, які мають певні візові режими, не впроваджують рекомендації Євросоюзу.

Бельгія назвала звіт таким, що загалом відповідає висновкам попереднього документа. Водночас її представники звертають увагу на «тривожну кількість заявок на надання притулку у 2021-му порівняно з попередніми роками» щодо Молдови.

Хоча, на думку Брюсселя, кількість заявників на надання притулку з України потребують моніторингу «в меншій мірі», ніж із Грузії та Північної Македонії, він висловлює стурбованість щодо загального безвізового режиму.

«Загалом Україна залишається приводом для занепокоєння. Кажучи конкретніше, йдеться про показники, пов’язані з правосуддям та безпекою, оскільки здається, що навіть за кілька років після скасування візового режиму проблеми в цій сфері зберігаються. Дійсно, навіть якщо національне законодавство було офіційно ухвалене, воно, схоже, не застосовуються повністю. Отже, беручи до уваги постійну відсутність дотримання дорожньої карти в цьому напрямку, ми могли б замислитися над варіантами, які слід розглянути, якщо ми не хочемо запустити механізм призупинення безвізового режиму для України» , – йдеться в оцінці бельгійської сторони.

Втім, Бельгія зазначає, що така оцінка чинна для всіх країн із послабленим візовим режимом, чиї політики не повністю відповідають їхній дорожній карті, як про це свідчать звіт та деякі рекомендації Комісії.

На думку Брюсселя, механізм зупинки «безвізу» наразі «не мав можливості довести свою корисність».

Чехія вказує на «високу кількість заявок на надання притулку» від громадян Грузії, Молдови та України, а також нелегальних мігрантів із Молдови та України. За статистикою цієї держави, українці – перші за кількістю заявок на надання притулку у 2020 році з-поміж країн, які не мають візового режиму з Чехією.

«Зазвичай українці подають заявки на надання притулку, щоб подовжити перебування в Чехії після закінчення дії їхнього дозволу на проживання чи візи. Кількість заявок на надання притулку зросла на 13% у 2020-му (311 у 2019-му, 351 у 2020-му). Станом на серпень 2021 року кількість прохачів притулку, подана громадянами України, зросла на 22% порівняно з таким же періодом торік» , – йдеться в даних чеської сторони.

Крім того, українці, за даними Праги – найбільш численна група громадян країни з-поза блоку, які нелегально живуть у Чехії. У 2020 році цей показник зріс до 3 242 порівняно з 1 504 у попередньому році. У довгостроковому вимірі українські громадяни становлять близько 50% нелегальних мігрантів з-поза блоку. Водночас Прага припускає, що ця тенденція посилилася у 2021 році, зокрема, через карантинні обмеження та нелегальне працевлаштування.

Франція схвально оцінила звіт, хоча закликала Албанію та Грузію продовжувати зусилля з протидії нерегульованій міграції та безпідставним заявам на надання притулку на своїй території.

За даними Німеччини, Грузія, Молдова та Україна, а також Албанія та Сербія були в десятці країн, вихідці з яких найчастіше порушували законодавство щодо іноземців у 2020 році. Україна в цьому рейтингу на п’ятому місці. При цьому Берлін зазначає, що такі порушення не потрапляють до статистики про нелегальний в’їзд.

Водночас Німеччина зазначає, що кількість заявок з боку українських громадян на міжнародний захист у ці країні знизилася на 61% у 2020 році порівняно з 2019-м.

Італія та Словаччина також не згадують Україну у своїх оцінках. Італія натомість застерігає Молдову щодо ймовірного застосування механізму зупинки безвізового режиму через роботу мереж із нелегального перевезення людей.

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