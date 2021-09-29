Путін і Ердоган обговорять поставки зброї Україні

Президент РФ Володимир Путін на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом обговорить військово-технічне співробітництво України та Туреччини, але тема Криму порушуватися не буде. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Кореспондент.

"Безумовно, [ця тема] важлива. Ви знаєте, що Україна - країна, яка має внутрішні конфлікти на Південному Сході. Звичайно, нам не хотілося б, щоб подібні системи озброєнь, скажімо так, гарячими головами використовувалися для нанесення ударів по власних громадянах України", - сказав він.

Відповідаючи на питання, чи буде обговорюватися Крим, він відповів:

"Ні, ця тема зазвичай не обго﻿﻿ворюється. У плані Криму обговорювати з турецькою стороною нічого. Крім того, що президент неодноразово запрошував пана Ердогана до Криму, щоб просто подивитися, що там насправді".

Пєсков також повідомив, що президенти не зроблять ніяких заяв після переговорів, відкритим для преси буде "перший обмін фразами".