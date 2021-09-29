Обов'язкова COVID-вакцинація: список професій до цих пір не погодили

Міністерство охорони здоров'я розробило проєкт наказу який регулюватиме список осіб, які підлягають обов'язковій вакцинації в Україні. Зараз цей документ перебуває на погодженні.﻿ Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час засідання уряду, повідомляє РБК-Украина.

"Ми розробили наказ про розширення переліку професій, яким обов'язково слід мати щеплення від коронавірусу, як того вимагає законодавство України. Наразі він перебуває на погодженні з іншими органами державної влади" , - розповів Ляшко.

Нагадаємо, МОЗ розробив наказ згідно з яким вакцинація від коронавірусу стане обов'язковою, зокрема, для працівників навчальних закладів та чиновників.

Автор: Марія Кучерявець