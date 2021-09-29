Біткоїну в жовтні загрожує масовий розпродаж

Біткоїн знаходиться в середньостроковому "ведмежому" тренді (падіння курсу всіх основних активів) і цілком може в перший тиждень жовтня подешевшати до $33-35 тис, повідомляє UBR.

Такий прогноз зробив головний стратег з криптовалют компанії TomiEx Анжей Ковальчук.

"Від цих позначок його можна з низьким ризиком брати в розрахунку на зростання, адже саме тут набирали свою позицію "кити" (великі власники - ред.). Спекуляції - це досить ризикований крок, який вимагає досвіду і часу", - додав він.

Таким чином, говорить експерт, для людей, що бажають інвестувати в криптовалюту, але не витрачати багато часу на відстеження ринкової динаміки, більше підійдуть довгострокові інвестиції.

Разом з тим потенціал зростання біткоїну і ефіріуму ще в два-три рази зберігається, але от скільки часу це займе - не знає ніхто.

"Швидше за все, відбудеться це до кінця року. Після чого нас чекатиме новий ведмежий ринок за аналогією з 2018-2019 рр." , - підкреслив Ковальчук.

Динаміка ринку криптовалют залежить від дій великих гравців, внаслідок чого розглядати якісь новини з точки зору їх впливу на котирування просто безглуздо.

Більш того, якщо знадобиться якось заманити натовп, то позитивні новини виходитимуть цілими пачками, ось тільки це буде означати, що маркетмейкери вже готуються виходити з позицій і починають продавати свої монети менш поінформованим трейдерам.