Землю накриє магнітна буря: фахівці оновили прогноз

Останні дні вересня відзначаться підвищеною сонячною активністю, що може відбитися на метеозалежних людях. Нагадаємо, що раніше прогноз магнітних бур остання буря цього місяця очікується 28 вересня. Однак з часом прогноз фахівців змінився, повідомляє УНИАН.

Підвищена сонячна активність очікується в четвер 30 вересня. Найнебезпечнішим часом дня буде період з 18 до 21 години. А п'ятниця 1 жовтня відзначиться магнітною бурею потужністю 5 балів. Буря в п'ятницю триватиме з півночі до 14 години дня, а пік очікується о 4-6 годині ранку.

Магнітні бурі: вплив на здоров'я

Найсильніше впливу бур схильні літні і метеозалежні люди, вагітні жінки і власники хронічних захворювань. У дні магнітної бурі можуть виникати такі симптоми: