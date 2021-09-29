Кабмін схвалив нові правила звітності за двома податками

В Україні запропонували збільшити періодичність подання роботодавцями звітів про нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ) і податку на доходи фізосіб (ПДФО) за своїх найманих працівників. Зокрема, квартальну звітність пропонують замінити на щомісячну, повідомляє Обозреватель.

Таке нововведення передбачає законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу, який був схвалений Кабінетом міністрів у середу, 29 вересня. Про це стало відомо під час онлайн-трансляції урядового засідання в YouTube. Документ розроблений Пенсійним фондом, щоб забезпечити своєчасність призначення і виплати пенсій та інших соцвиплат.

Зокрема, проєктом вносяться зміни до низки статей Податкового кодексу в частині зміни податкового періоду з квартального на місячний для подачі податковим органам звітності про нараховані ЄСВ і ПДФО за найманих працівників. Так, якщо зараз роботодавці подають такий звіт протягом 40 днів після закінчення кварталу, то після ухвалення законопроєкту робитимуть це щомісяця.

У ПФУ нововведення пояснюють необхідністю вирішити цілу низку проблем, які виникли після 1 січня 2021 року. Саме з цієї дати в Україні об'єднали звітність з ПДФО та ЄСВ (єдиний податок) і встановили квартальну періодичність її подання.

Таке об'єднання, як вважають у Кабміні, призвело до негативних наслідків:

дані про зарплати працівників, сплату ЄСВ і страховий стаж потрапляють до Єдиного держреєстру з відтермінуванням від одного до трьох місяців. А це, зі свого боку, негативно впливає на розрахунок пенсій, лікарняних виплат, допомоги з безробіття, а також на визначення права на пенсію;

роботодавці затягують сплату ЄСВ до трьох місяців, тобто до моменту, поки не настане дата звітності. А це негативно впливає на достатність фінансових ресурсів для пенсійних виплат;

до боржників щодо сплати ЄСВ неможливо своєчасно застосовувати заходи впливу, оскільки виникнення заборгованості відображається лише за результатами кварталу;

показники середньої зарплати в Україні розраховуються не щомісяця, а лише раз на три місяці. А це має значення для обчислення розміру пенсії та інших соціальних виплат, прив'язаних до розміру середнього заробітку;

стали неможливими щомісячний аналіз основних показників, що впливають на наповнення бюджету ПФУ, і моніторинг відомостей Єдиного держреєстру щодо виявлення ознак використання праці неоформлених працівників.

У разі ухвалення законопроєкту він набуде чинності з 1 січня 2022 року.