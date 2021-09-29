Volvo показала магістральний тягач з автопілотом

Шведська компанія Volvo Trucks, яка є другим у світі виробником магістральних тягачів, об'єднала зусилля з американською Aurora Innovation – компанією, що спеціалізується в області створення автомобілів з автономним управлінням. Дітищем спільного проєкту став прототип безпілотного тягача Volvo VNL 760, повідомляє Обозреватель.

На тлі паливної кризи, який розгорівся у Великобританії через брак водіїв-далекобійників, дуже перспективним виглядає спільний проєкт Volvo та Aurora. Прототип на базі важкого магістрального тягача Volvo здатний в повністю автономному режимі здійснювати перевезення на великі відстані.

Aurora Innovation спеціалізується в області створення автомобілів з автономним управлінням з 2017 року. Джерело: Aurora

Автомобіль оснащений повним комплектом радарів, камер та датчиків, що дозволяють пересуватися по магістралях без допомоги водія.

Фахівці обох компаній в найближчі місяці проведуть серію тестів і випробувань устаткування для автономного управління вантажівкою на закритому полігоні. Крім того, будуть визначені конкретні регіони та маршрути у США, які стануть базовими для випробувань на звичайних дорогах.

Ця робота проводиться в рамках підготовки до майбутнього виробництва вантажних автомобілів з автопілотом на заводі Volvo Trucks у Нью-Рівер-Веллі в Дубліні, штат Вірджинія. Поки невідомо, коли це станеться, але в Aurora переконані, що автономні тягачі можуть з'явитися на дорогах вже у 2023 році.