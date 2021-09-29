Настрій людини впливає на тривалість його життя

Американські науковці прийшли до висновку, що довгожителями найчастіше стають люди-оптимісти, що йдуть по життю з позитивним настроєм. При цьому ні стать, ні вік, ні рівень освіти людини ролі не грають, повідомляє Menslife.

Експерти з Колумбійського університету США провели цікавий експеримент, результати якого наочно продемонстрували, що тривалість людського життя має пряму залежність не тільки від важливих соціальних факторів, але також від особистого бажання людини жити якомога довше і його позитивного настрою. Іншими словами, оптимістам, смотрящим в майбутнє з позитивом, вдавалося значно пережити своїх однолітків з негативним мисленням.

В ході дослідження вчені провели опитування серед сотень тисяч добровольців, з'ясувавши, які погляди вони мають на старість. Як виявилося, песимістичний настрій не тільки отруює людям життя, а й зовсім її скорочує. Анкетування показало, що найпоширеніші страхи людей - смерть через серйозну хворобу, позбавлення засобів до існування і втрата краси (останній пункт стосується жінок). Опитані з такими фобіями хворіли набагато частіше і нерідко стикалися з проблемами психологічного характеру.

У той же час люди, які не боялися старості ﻿ й вважали її приємним періодом життя, нерідко ставали довгожителями, наочно демонструючи, що психологічний настрой безпосередньо впливає на життєдіяльність організму. Науковці акцентують увагу на тому, що одного лише оптимізму, на жаль, недостатньо для повноцінного життя до глибокої старості - не менш важливо вести здоровий спосіб життя і регулярно проходити профілактичні медичні огляди. Однак позитивний настрій істотно допомагає в подоланні труднощів і є одним із запорук щасливого життя.