Кабмін призначив доплати медикам

Кабінет міністрів України виділив додаткові 205 млн грн на доплати медикам, що борються з COVID-19, повідомляє Сегодня.

"Кабмін виділив кошти для доплат до зарплати працівникам лабораторних підрозділів МОЗ, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на COVID-19", - йдеться у повідомленні нардепа Олексія Гончаренко.

До кінця року, 31 грудня, виділили медпрацівникам 204 960 тис. грн. З них 168 тис. грн піде на зарплати медикам. А 56 млн грн витратять на нарахування доплат для 4615 працівників у середньому розмірі до 215,5% зарплати.