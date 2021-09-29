"Експериментальні" вакцини й осінній призов: що прийняв Кабмін 29 вересня

Кабмін 29 вересня розпочався з двох найбільш «гарячих» на сьогодні тем - коронавірусу і опалювального сезону, повідомляє Страна UA.

Що стосується ковіда, то тут йде погіршення ситуації: за останню добу плюс майже 10 тисяч нових випадків, причому, як зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, вже незабаром ця планка може бути перевищена.

Також Ляшко згадав про новий наказ МОЗ. Йдеться про проект з переліком претендентів на обов'язкову вакцинацію. У ньому, нагадаємо, вчителі та чиновники. Як повідомив Ляшко, проект зараз на узгодженні, після чого буде прийнятий.

Що стосується роботи шкіл, то правило залишається незмінним - офлайн у жовтій зоні тільки для тих навчальних закладів, у яких вакциновано хоча б однієї дозою не менше 80% персоналу. На сьогодні до цієї планки не дотягує близько 6 тисяч шкіл.

У червоній зоні працювати у звичайному режимі зможуть школи, де повний курс вакцинації пройде 100% персоналу.

Соціальні перевірки

Кабмін затвердив законопроект про посилення контролю за якістю соціальних послуг. "Займатися" цією сферою буде Національна соціальна сервісна служба. Вона стане перевіряти рівень обслуговування населення.

Варто відзначити, що після трагедії в харківському будинку для літніх людей, де в результаті пожежі загинули люди похилого віку, в Україні був створений Реєстр компаній, що надають соціальні послуги, в якому вже 3 тисячі учасників, з них понад 400 - приватники.

Але на сьогодні немає механізмів державного контролю у сфері надання соцпослуг, визнають автори законопроекту. Передбачається, що прийняття нового закону має змінити ситуацію.

Нацслужба буде проводити планові та позапланові перевірки, виявляти порушення і карати порушників аж до закриття соціальних установ.

Але попутно Нацслужба займеться ще і моніторингом одержувачів соцпослуг - стане перевіряти чи мають вони право на виплати. Як зазначено в проекті, Нацслужба повинна "вести облік надмірно виплачених коштів, спрямованих на фінансування соціальної підтримки, і забезпечувати їх повернення".

Бізнесу доведеться частіше звітувати по ЄСВ

В Україні хочуть змінити правила подачі звітності по сплаті ЄСВ - якщо зараз її подають щоквартально, то, за новим законопроектом, затвердженим Кабміном, будуть подавати щомісячно.

У такому форматі бізнес уже працював. Але з 1 січня 2021 року для юросіб встановили нові рамки для подачі звітів - протягом 40 календарних днів після закінчення квартального періоду звітності. А для фізосіб-підприємців об'єднали звітність з ЄСВ та податку на доходи фізичних осіб.

Але це призвело до плутанини - в реєстр застрахованих осіб стала пізніше надходити інформація по зарплатах, сплаті ЄСВ та ін. Отже, дала збій і система виплат лікарняних, допомоги по безробіттю та інших платежів, йдеться в пояснювальній записці.

Тому вирішили встановити місячний період звітності замість квартального.

"Експериментальні" вакцини і ліки

На другому році епідемії коронавірусу МОЗ вирішило внести зміни до вітчизняного законодавства з реєстрації препаратів від ковіду і вакцин.

У закон про лікарські препарати хочуть ввести поняття дозволу на екстрене використання. За такою схемою можна буде застосовувати ліки або вакцини в періоди надзвичайних ситуацій, епідемій тощо.

Щоб отримати такий дозвіл, заявнику достатньо буде надати дані про успішні доклінічні випробування або окремі фази випробувань, які «дозволяють вважати, що препарат може бути ефективним». Тобто, реєструвати ліки або вакцини можна буде лише на підставі припущень.

Причому, це стосується не тільки препаратів, уже схвалених у країнах з жорсткою системою фармрегулювання (Великобританія, Канада, США, ЄС та ін.), а й інших, крім продукції країни-агресора.

При цьому зазначено, що виробники «експериментальних» ліків і вакцин звільняються від відповідальності за застосування їх продукції. А компенсаційні виплати постраждалим бере на себе держава.

Космічна програма

Кабмін схвалив законопроект про затвердження загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми на 2021-2025 роки.

Під неї планується фінансування в майже 41 млрд гривень, в тому числі, з держбюджету - близько 16 млрд.

Втім, поки Мінфін схвалив виділення тільки 285 млн гривень або по 95 млн гривень на рік.

Програма досить об'ємна. Вона передбачає, зокрема, створення національної системи космічних спостережень, розробку ракетно-космічної техніки, наукові дослідження навколоземного простору та ін. Серед планів, наприклад, участь у міжнародних проектах з дослідження Місяця, членство України в Європейському космічному агентстві тощо.

Паливні акцизи

Кабмін розблокував зарахування частини акцизного паливного збору до місцевих бюджетів. У першому півріччі на місця йшло 13,44% цього податку. Але, щоб розподіл акцизу між державним і місцевими бюджетами та далі йшов автоматично, потрібно було визначити частки спеціальною постановою Кабміну, що і було зроблено.

Зокрема, прописані частки від загальних акцизних надходжень для кожного місцевого бюджету на друге півріччя.

Квартири для вчених

Уряд погодив виділення коштів на житло для працівників установ Національної академії наук. У черзі на сьогодні - близько 1200 осіб. Загальний бюджет складе 60 млн гривень. Тобто, квартири отримають не всі.

Купувати житло будуть на вторинному ринку. Воно буде вважатися службовим, і його не можна буде приватизувати.

Розподіляти квартири стане конкурсна комісія.

Поділили перевезення і ваговий контроль

"Укртрансбезпека", яка у водійському середовищі вважається "куратором" перевезень і грозою транспортників, позбавили частини повноважень.

Зокрема, на користь Мінінфраструктури забрали такий грошове напрям як проведення конкурсів на пасажирські перевезення на автобусних маршрутах загального користування, міжміські та міжнародні пасажирські перевезення.

Але "Уктрансбезпека" отримає більше повноважень по габаритно-вагового контролю.

Втішний приз

Кабмін вирішив заохотити спортсменів і тренерів, які брали участь в олімпіаді в Токіо, але не отримали медалей, хоч і показали порівняно непогані результати (зайняли 4-6 місця).

На виплати вирішили пустити кошти, що залишилися з призового фонду. Всього було виділено близько 138,5 млн, але, оскільки нагород на олімпіаді було менше, ніж планувалося, на виплати переможцям витратили не всі гроші, а тільки близько 87 млн.

Решта 6,6 млн вирішили розділити між іншими спортсменами і тренерами.

Компенсації за міни

Кабмін визначив, як будуть платити компенсації постраждалим від вибухонебезпечних предметів (зокрема, в зоні військових дій).

Щоб отримати компенсацію, потрібно звернутися в органи соцзахисту не пізніш як через 60 днів після отримання інвалідності. Взаємозв'язок інвалідності та НП повинна підтвердити спеціальна комісія.

Претенденти на компенсації повинні подати заяву, копію паспорта громадянина України, тимчасове посвідчення, посвідчення біженця та ін (для дітей - копію свідоцтва про народження), копії ІПН, довідку від медико-соціальної експертної комісії про інвалідність та ін. Тобто, як видно, пакет документів досить об'ємний.

При цьому самі компенсації невеликі. Для інвалідів першої групи - п'ятикратний прожитковий мінімум для непрацездатних осіб (близько 10 тисяч гривень), другої групи - чотири прожиткові мінімуми, третьої групи - три прожиткові мінімуми.

Мільйони на кисень

Кабмін схвалив виділення понад 395 млн гривень на кисень.

В Україні наростає нова хвиля епідемії, але чомусь проблему з киснем помітили тільки зараз. Як говориться в пояснювальній записці, щоб забезпечити лікарні киснем, потрібні системи централізованого постачання кисню, зокрема, кисневі станції, криогенні газифікатори і ін. Причому, в більшості регіонів таким обладнанням лікарні досі не забезпечені.

Нова наглядова рада для АЕС

Кабмін змінив склад наглядової ради з контролю за використанням і інвестуванням засобів для зняття з експлуатації енергоблоків АЕС.

Варто відзначити, що в колишній наглядовій раді досі був екс-міністр енергетики Ігор Насалик і колишній глава "Енергоатому" Юрій Недашковський. Їх, а також ще кількох членів наглядової ради відправили у відставку.

У новому списку - перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко, в.о голови "Енергоатому" Петро Котин, директор департаменту ядерної енергетики профільного міністерства Юрій Кульба, його заступник Світлана Кульчицька, заміністра економіки Ірина Новікова, глава Держінспекції ядерного регулювання Григорій Плачков і ін. Плачков , до речі, став єдиним, хто зберіг свою місце в наглядовій раді.

Ще один офшор

В Україні офіційно визнали новий офшор - Сінт-Мартен у Карибському регіоні. Це невелика автономна держава в складі Голландії, що займає частину острова Святого Мартіна. Її площа - всього 34 квадратних кілометра.

Як зазначено в пояснювальній записці, держава входить у список юрисдикцій з незадовільним рівнем імплементації стандартів щодо прозорості оподаткування, тому і потрапила в список офшорів.

Охорона здоров'я через "Дію"

МОЗ збирається розвивати систему електронної охорони здоров'я. Кабмін затвердив відповідну Концепцію. Вона передбачає цілий список заходів, від нормативно-правового регулювання переходу від паперового обліку на електронний, розробки нових реєстрів до залучення до "електронного лікування" додатка "Дія". Але більш конкретні пункти поки не прописані.

Також МОЗ домоглось перерозподілу фінансування. Зокрема, більше грошей дадуть на програми в рамках «Великого будівництва» (реконструкція медцентру дитячої кардіології по вулиці Іллєнка в Києві та ін.). Всього мова йде про майже 130 млн гривень. При цьому 100 млн заберуть з програми з підготовки проектної документації на нові багатофункціональні лікарні державного значення, яка виявилася замороженою.

Кабмін погодив і перерозподіл більш 24 млн на закупівлю обладнання для лікарні Охматдит, причому, ці кошти знімуть з програми фінансування спеціалізованої медичної допомоги, в тому числі, більше 19 млн - із зарплат медиків.

План для Криму

Кабмін затвердив План заходів щодо реалізації стратегії деокупації і реінтеграції Криму.

Сама стратегія з'явилася в березні цього року. Що стосується нинішнього плану, то він досить об'ємний. Наприклад, є такі пункти як постійний моніторинг і документування фактів порушення РФ прав і свобод людей в Криму, створення спеціальної державної установи "Український національний центр забезпечення миру", забезпечення виплат постраждалим особам, державні стипендії, посилення міжнародного тиску на Росію, різного роду конференції і презентації по кримській темі тощо.

Осінній призов

Кабмін затвердив умови призову на строкову військову службу в жовтні-грудні 2021 року.

Всього в армію призвуть 13 575 осіб, в тому числі, в Озброєнні сили - 6,5 тисячі, до Держспецтрансслужби - 600, в Національну гвардію - 4775, до Державної прикордонної служби - 1700 осіб.

Загальний бюджет призовної кампанії складе близько 63 млн гривень.

Ковідні доплати медикам

Кабмін дав відмашку на виділення коштів на доплати медикам, які лікують коронавірусних хворих.

Нагадаємо: ковідні доплати можуть становити до 300% від окладів. Але з літа ці виплати почали масово "прикручувати". Втім, очевидно, що з погіршенням епідеміологічної ситуації без доплат не обійтися.

На статтю "Громадське здоров'я і заходи по боротьбі з епідеміями" додатково виділили близько 205 млн гривень, з яких безпосередньо на оплату праці піде 168 млн.