Дилери прогнозують зростання цін на нові автомобілі

Ситуація з дефіцитом автомобілів в автосалонах буде штовхати ціни вгору, повідомляє Autoconsulting.

Восени ціни продовжать рости на 1-2 відсотка в місяць, прогнозують експерти, а стабілізується ситуація тільки в наступному році, коли дефіцит нових автомобілів зійде нанівець.

Регулярні підвищення цін обумовлені тим, що попит на автомобілі продовжує перевищувати пропозицію. Дефіцит стає все більш відчутним, повідомляють дилери, і впливає на терміни очікування машин і вартість опцій.

Раніше вже повідомлялося, що дефіцит популярних моделей в автосалонах у вересні досяг великих масштабів. Деякі дилери не тільки не готові запропонувати авто з наявності, але навіть не беруться привезти під замовлення, або термін очікування може розтягнутися на довгі місяці.