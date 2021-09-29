Роскомнадзор погрожує заблокувати YouTube

Роскомнадзор попередив Google про можливість повного або часткового обмеження доступу до YouTube, повідомляє 3Dnews.

На такі заходи регулятор готовий піти через закриття каналів Russia Today (RT) на майданчику. Раніше підкреслювалося, що блокування іноземних інтернет-сервісів в країні буде здійснюватися в крайніх випадках, якщо будуть виявлені порушення російського законодавства.

У листі Google регулятор зажадав в максимально стислі терміни зняти обмеження з німецьких каналів RT, розміщених на майданчику YouTube. Роскомнадзор відзначив, що остання може бути визнана причетною до порушень основоположних прав і свобод людини. Крім того, YouTube винесено попередження, а сам ресурс внесений до реєстру порушників. У майбутньому не виключено повне або часткове обмеження доступу до нього користувачам з Росії.

За наявними даними, сервіс YouTube видалив канали RT DE і DFP, причому можливість їх відновлення не передбачена. У Google стверджують, що канали порушили правила сервісу, поширюючи неправдиву інформацію про коронавіруси, а також умови використання майданчика. Стверджується, що в RT спробували обійти обмеження навіть після попередження і тимчасового блокування. Це і викликало більш суворі санкції.

Крім листи з попередженням від Роскомнадзора розглядаються додаткові заходи. МЗС РФ пропонує виробити власні механізми протидії німецьким ЗМІ і YouTube.

Раніше глава Мінціфри Максут Шадай заявляв, що замість блокування можна застосовувати «заходи ефективного економічного впливу» на компанії. Як приклад він навів можливість заборони на розміщення російським бізнесом реклами на майданчиках порушників.