Плівки Медведчука: ОАСК відкрив справу за позовом Порошенка

Окружний адміністративний суд міста Києва постановив відкрити провадження в адміністративній справі за позовом Петра Порошенка проти громадської організації "Том 14", де позивач вимагає оприлюднити т.зв. плівки Медведчука в первісному вигляді.

Про це повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань, передає пресслужба﻿ "Європейської солідарності".

"Bihus.info - відповідач в адміністративному процесі. Після багатомісячних "танців із бубном" українська "адміністративна Феміда" вимушено відкрила провадження в адміністративній справі за нашим позовом до bihus.info (справжня назва - громадська організація "Том 14"), де ми вимагаємо оприлюднення т.зв. плівок Медведчука в їх первісному вигляді" , - заявив Головань.

Він наголосив, що жодне з опублікованих відповідачем відео "таким оприлюдненням вважатися не може, оскільки є змонтованим відеофайлом, а справжній вигляд переданих bihus.info владними замовниками файлів засвічені на тих таки відео. Це аудіофайли, імена яких містять номери телефонів. Ми вимагаємо оприлюднення саме цих файлів, саме в такому вигляді".

Головань також зазначив, що на етапі відкриття провадження суд намагався захистити bihus.info та його замовників.