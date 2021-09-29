В Україні можуть зникнути деякі військові звання
Деякі військові звання в української армії можуть зникнути. Річ у тім, що Кабінет Міністрів запропонував привести їх відповідно до стандартів НАТО. Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко, повідомляє УНИАН.
За його словами, мова йде про звання молодшого начальницького складу служби цивільного захисту (СЦЗ). Відповідна норма закладена в проєкті закону щодо вдосконалення законодавства з питань проходження служби цивільного захисту, який погодив Кабмін.
В Україні планує замінити наступні військові звання:
- молодший сержант і сержант СЦЗ - на сержанта СЦЗ;
- старший сержант СЦЗ і старшина СЦЗ - на майстер-сержанта СЦЗ;
- прапорщика СЦЗ і старшого прапорщика СЦЗ - на головного майстер-сержанта СЦЗ.
Коли скасують строкову службу в Україні
Закони "Про основи національного опору" та "Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про чисельність Збройних сил України" парламент ухвалив 16 липня. 29 липня президент підписав ці закони.
20 липня голова президентської партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко В інтерв'ю ЗМІ заявив, що вже з 2023 року в Україні можуть скасувати обов'язковий військовий призов. Це зокрема дозволить зробити прийнятий Радою закон Про Національний опір, який передбачає створення територіальної оборони.