Продажі пристроїв, що носяться в Європі різко збільшилися

Дослідження, проведене компанією International Data Corporation (IDC), говорить про те, що європейський ринок електроніки, що носиться швидко росте, повідомляє 3Dnews.

У другому кварталі поточного року поставки в штучному вираженні піднялися на 28,5% в порівнянні з тим же періодом 2020-го, досягнувши 21,2 млн одиниць.

В розгляд беруться смарт-годинники, фітнес-трекери, повністю бездротові навушники, а також розумні окуляри різних типів. Відзначається, що в Західній Європі продажі збільшилися в річному численні на 24,6%. У Центральній і Східній Європі зростання виявилося значно вище - приблизно 40,6%.

Найбільшим гравцем європейського ринку за підсумками другого кварталу стала Apple з часткою 35,2%. Іншими словами, ця компанія контролює більше третини галузі.

На другому місці знаходиться Xiaomi з результатом в 14,6%, а замикає трійку Samsung з 7,9%. Крім того, до першої п'ятірки входять Huawei і JBL - 7,5% і 5,0% відповідно. Всі інші учасники ринку спільно контролюють 29,8%.

Аналітики IDC прогнозують, що в період з 2020 по 2025 рік обсяг CAGR (середньорічний темп зростання в складних відсотках) на європейському ринку пристроїв, що носяться складе 13,2%. В результаті, в 2025-му реалізовано приблизно 170,1 млн гаджетів проти 91,4 млн торік.