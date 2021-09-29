Лава з вулкана на Канарах утворила гігантську піраміду в морі

Потік лави з вулкана Кумбре-В’єха на острові Ла-Пальма, який досяг океану, утворив у воді своєрідну піраміду заввишки понад 50 метрів, повідомляє Європейська правда.

На березі також утворилася своєрідна дельта, через яку потік лави потрапляє у воду, створюючи величезні хмари чорно-білого диму.

З міркувань безпеки до цієї зони заборонили підходити з суші та з моря у радіусі двох морських миль. Науковці раніше заявили, що згодом потік лави може призвести до фактичного збільшення площі острова.

Нагадаємо, виверження Кумбре-В'єха почалося 19 вересня. Перед тим фіксували тисячі дрібних землетрусів, що свідчили про його наближення. Минулими вихідними активізація виверження призвела до нової хвилі евакуацій та зупинки роботи місцевого аеропорту.