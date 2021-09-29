Таліби почали спецоперацію проти Ісламської держави
Радикальний ісламістський рух Талібан, який захопив владу в Афганістані, почав військову операцію проти місцевих осередків радикального ісламістського терористичного угруповання Ісламська держава, повідомляє Ліга.net.
Спецоперація проходить у Кабулі, столиці Афганістану, і в східній провінції Нангархар.
Кабул протягом останніх місяців кілька разів був атакований терористами, як і Джелалабад, і деякі інші міста. Відповідальність за частину з них взяло на себе ІД.