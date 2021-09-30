Rolls-Royce анонсував перший електромобіль бренду

Керівник компанії Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос поділився планами щодо створення першого в історії марки електромобіля. Новинка отримає ім'я Spectre, повідомляє Обозреватель.

Британський виробник має намір до 2030 року повністю перейти на випуск електромобілів. В рамках здійснення цих амбітних цілей в компанії активно працюють над першим в історії марки розкішного електрокара, який отримав ім'я Spectre, яке подібно Phantom, Ghost та Wraith належить до позначення привидів.

Ім'я Spectre подібно Phantom, Ghost та Wraith відноситься до позначення привидів. Джерело: Rolls-Royce

"Привид – це ім'я, дане потойбічним істотам, синонім великої сили та бачення; істоти з альтернативного царства, присутність яких відчувається через швидкоплинне прояв. Привид змушує світ зупинитися. Він домінує над займаним простором. Потім він так само швидко, як і з'являється, розсіюється, залишаючи за собою слід збудження, енергії та інтриги" , – пояснюють творці.

Spectre буде використовувати унікальну архітектуру. Джерело: Rolls-Royce

Попри те, що у материнського концерну BMW є великий практичний досвід в області розробки та виробництва електромобілів, в компанії Rolls-Royce з гордістю розповідають, що Spectre буде використовувати унікальну архітектуру. В її основі буде лежати модульна алюмінієва платформа, яка вперше була застосована у 2017 році для нового покоління моделі Phantom. Технічні подробиці про перший електромобілі Rolls-Royce стануть відомі ближче до початку виробництва.

У продажу електромобіль Spectre очікується в четвертому кварталі 2023 року. Джерело: Rolls-Royce

Заплановано, що прототипи новинки подолають в рамках тестів 2,5 млн км, що еквівалентно 400 років від халепи. У продажу електромобіль Spectre очікується в четвертому кварталі 2023 року