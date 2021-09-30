Rolls-Royce анонсував перший електромобіль бренду

Керівник компанії Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос поділився планами щодо створення першого в історії марки електромобіля. Новинка отримає ім'я Spectre, повідомляє Обозреватель.

Британський виробник має намір до 2030 року повністю перейти на випуск електромобілів. В рамках здійснення цих амбітних цілей в компанії активно працюють над першим в історії марки розкішного електрокара, який отримав ім'я Spectre, яке подібно Phantom, Ghost та Wraith належить до позначення привидів.

Ім'я Spectre подібно Phantom, Ghost та Wraith відноситься до позначення привидів
Ім'я Spectre подібно Phantom, Ghost та Wraith відноситься до позначення привидів. Джерело: Rolls-Royce
"Привид – це ім'я, дане потойбічним істотам, синонім великої сили та бачення; істоти з альтернативного царства, присутність яких відчувається через швидкоплинне прояв. Привид змушує світ зупинитися. Він домінує над займаним простором. Потім він так само швидко, як і з'являється, розсіюється, залишаючи за собою слід збудження, енергії та інтриги", – пояснюють творці.
Spectre буде використовувати унікальну архітектуру
Spectre буде використовувати унікальну архітектуру. Джерело: Rolls-Royce

Попри те, що у материнського концерну BMW є великий практичний досвід в області розробки та виробництва електромобілів, в компанії Rolls-Royce з гордістю розповідають, що Spectre буде використовувати унікальну архітектуру. В її основі буде лежати модульна алюмінієва платформа, яка вперше була застосована у 2017 році для нового покоління моделі Phantom. Технічні подробиці про перший електромобілі Rolls-Royce стануть відомі ближче до початку виробництва.

У продажу електромобіль Spectre очікується в четвертому кварталі 2023 року
У продажу електромобіль Spectre очікується в четвертому кварталі 2023 року. Джерело: Rolls-Royce

Заплановано, що прототипи новинки подолають в рамках тестів 2,5 млн км, що еквівалентно 400 років від халепи. У продажу електромобіль Spectre очікується в четвертому кварталі 2023 року

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